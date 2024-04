EQS-News: SYNBIOTIC SE / Schlagwort(e): Finanzierung

1,6 Millionen Euro für Hanf Farm: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz fördert Bio-Ökonomie-Projekt (News mit Zusatzmaterial)



25.04.2024 / 12:33 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) fördert ein Projekt der Hanf Farm im Bereich der industriellen Bio-Ökonomie mit 1,6 Millionen Euro. Der offizielle Fördermittelbescheid wurde jetzt im Rahmen der Hannover Messe von Staatssekretär Stefan Wenzel an Geschäftsführer Rafael Dulon und Projektleiter Michael Bieder übergeben. Wenzel würdigte bei der Übergabe des Bescheids die Bedeutung von Forschung & Entwicklung im Bereich der Bio-Ökonomie. Die Hanf Farm GmbH ist ein Unternehmen der deutschen Industriehanf- und Cannabis-Unternehmensgruppe SYNBIOTIC SE.



Die Förderung dient dazu, die Planung und Umsetzung einer automatisierten und KI-gestützten Produktion zur Verarbeitung biogener Rohstoffe, u. a. Hanf, Miscanthus und Kulturen aus der landwirtschaftlichen Nutzung von Moorstandorten, voranzutreiben. Das Projekt und die Förderung durch das BMWK markieren einen bedeutenden Durchbruch in der nachhaltigen Produktion und Entwicklung der industriellen Bio-Ökonomie.



Rafael Dulon, Geschäftsführer Hanf Farm: "Wir sind sehr dankbar für die finanzielle Unterstützung des BMWK. Die Fördermittel ermöglichen es uns, unsere Vision einer nachhaltigen und effizienten Produktion von Bio-Rohstoffen umzusetzen und einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der industriellen Bio-Ökonomie zu leisten."



Michael Bieder, Projektleiter Hanf Farm: "Das Projekt ist ein Meilenstein im Bereich der industriellen Bio-Ökonomie. Zum ersten Mal wird die Planung und Implementierung einer voll automatisierten und KI-gestützten Fabrik für Nutzhanf und lignozelluloser Faserrohstoffe durch das BMWK gefördert. Diese innovative Herangehensweise verspricht nicht nur eine Steigerung der Effizienz und Nachhaltigkeit in der Produktion, sondern ebnet auch den Weg für zukünftige Entwicklungen in diesem Bereich."



Die Hanf Farm GmbH ist ein führendes Unternehmen im Bereich der nachhaltigen Bio-Rohstoffproduktion und sieht die Förderung durch das BMWK als Bestätigung ihrer Bemühungen um eine zukunftsorientierte und umweltbewusste Wirtschaft.



Das Foto zeigt von links nach rechts Claudia van Veen (Moderatorin), Michael Bieder (Projektleiter Hanf Farm), Rafael Dulon (Geschäftsführer Hanf Farm) und Staatssekretär Stefan Wenzel (BMWK).



Über Hanf Farm

Hanf Farm ist auf den Anbau, die Weiterverarbeitung und die weltweite Vermarktung hochwertiger Hanfprodukte spezialisiert. Ziel ist es, Hanf als Kulturpflanze in Deutschland und Europa zu etablieren und in die landwirtschaftlichen Kreisläufe zu integrieren. Hanf Farm legt größten Wert darauf, innovative und nachhaltig wertvolle Produkte herzustellen und gleichberechtigt ökologische, soziale und ökonomische Aspekte zu berücksichtigen. Die Hanf Farm GmbH ist ein Unternehmen der Industriehanf- und Cannabis-Unternehmensgruppe SYNBIOTIC SE.



Über SYNBIOTIC

SYNBIOTIC ist eine börsengelistete Unternehmensgruppe im Hanf- und Cannabis-Sektor und verfolgt eine auf die EU fokussierte Buy and Build-Investmentstrategie. Die Gruppe umfasst die gesamte Wertschöpfungskette vom Anbau über die Produktion bis zum Handel - vom Feld ins Regal. Kerngeschäfte des vertikal integrierten Unternehmens sind Forschung und Entwicklung, die Produktion sowie die Vermarktung von Hanf-, CBD und Cannabis-Produkten. SYNBIOTIC hat eine klare Strategie, die Expansion entlang der Wertschöpfungsketten ihrer Geschäftsbereiche - Hanf und CBD, medizinischem Cannabis sowie Konsumcannabis - weiter auszubauen.



Herausgeber

Hanf Farm GmbH

Rafael Dulon | Geschäftsführer

Dorfstraße 58

17209 Melz

Deutschland



Medienkontakt Hanf Farm

Michael Bieder

Festnetz +49 39923 714758

E-Mail michael.bieder@hanffarm.de

Internet www.hanffarm.de



Medienkontakt SYNBIOTIC

Rüdiger Tillmann

SYNBIOTIC

Public Relations Manager

E-Mail ruediger.tillmann@synbiotic.com

Mobil +49 171 3677028

c/o JOLE.group Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: SBX_Hanf_Farm_BMWK





25.04.2024 CET/CEST

