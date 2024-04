DAX 40 Ausblick: Kampf um 18.000 Punkte - Meta sorgt auch hierzulande für Ernüchterung

Der Kampf um die 18.000-Punkte-Marke dürfte sich auch in der zweiten Wochenhälfte zunächst weiter fortsetzen. Neben neuen Preisdaten aus den USA sollten Anleger die laufende Berichtssaison dies- und jenseits des Atlantiks weiter im Auge behalten.

Auch die geopolitischen Risiken im Nahen Osten gilt es nicht gänzlich abzuschreiben. Facebook-Konzern Meta mit schwachem Ausblick - KI-Investitionen ambitioniert Der Facebook-Konzern Meta Platforms hat die Anleger mit seinem Ausblick am späten Donnerstagabend verschreckt und somit auch in Frankfurt am Main für Ernüchterung gesorgt. So rechnet Meta im laufenden Quartal mit weniger Umsatz als erwartet, bei gleichzeitig höheren Ausgaben. Laut eigenen Angaben soll der eigene KI-Service "Meta AI" zum "weltweit führenden KI-Dienst sowohl bei der Qualität als auch bei der Nutzung werden." Es könne Jahre dauern, bis der Konzern damit Geld verdiene, hieß es.

Auf der Gegenseite konnte der Konzern unter dem Strich solide Quartalszahlen präsentieren. Während der Umsatz im Jahresvergleich um rund 27 Prozent anzog, konnte der Gewinn mit 12,4 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt werden.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

