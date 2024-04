Der DAX rutschte am Donnerstag wieder unter die Marke von 18.000 Punkten. Zum Mittag wurde er bei 17.989 Punkten notiert, was einem Minus von 0,5 Prozent entspricht. Dies folgt auf eine Phase der Erholung, nachdem der Index von einem Rekordhoch von 18.567 Punkten auf 17.626 Punkte gesunken war. Experten zufolge fehlte es bei dem Versuch, die 21-Tage-Durchschnittslinie zu übertreffen, an Dynamik,Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...