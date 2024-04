© Foto: ZUMApress.com | cb3 - picture alliance



Der Müllentsorger Waste Management hat am Mittwochabend ein zufriedenstellendes Quartalsergebnis präsentiert. Der Höhenflug der Aktie dürfte anhalten - oder etwa doch nicht?Das US-amerikanische Entsorgungsunternehmen Waste Management ist mit einem Jahresumsatz von über 20 Milliarden US-Dollar der größte private Müllentsorger der Welt - und ein zuverlässiger Kursgarant: Die Aktie hat sich in den vergangenen zehn Jahren (inklusive Dividenden) um knapp 510 Prozent gesteigert und damit den Gesamtmarktindex S&P 500 um mehr als das Doppelte outperformt. Nettogewinn steigt gegenüber dem Vorjahr um ein Drittel Allein in diesem Jahr liegt der Titel bereits 17,5 Prozent im Plus. Am Donnerstag steht …