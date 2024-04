Trotz kürzlicher Rekordhochs und einer Jahrelangen underperformance gegenüber Aktien setzt Milliardär und Fondsmanager Ray Dalio weiterhin auf Gold in seinem Portfolio. Doch warum tut der Investor das und warum hat ihn ausgerechnet diese Strategie so erfolgreich gemacht? Gold hat einen Platz in den Portfolios vieler Investor gefunden, auch dem von Ray Dalio. Dabei war Gold als Anlageklasse in den vergangenen Jahren eher kein gutes Investment, da ...

Den vollständigen Artikel lesen ...