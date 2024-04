Die Ergebnisse von Redcare Pharmacy für das 1. Quartal 24 zeigen ein robustes Umsatzwachstum von 560 Mio. EUR, was einem Anstieg von 51 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Allerdings verlangsamt sich die Dynamik im Vergleich zu den Vorquartalen mit einem organischen Wachstum von 19 %. Die Übernahme von Swiss MediService hat den Umsatz gestärkt, aber der Rx-Umsatz in der DACH-Region (ohne MediService) ist nur um 7% gewachsen. Aufgrund verstärkter Marketinganstrengungen verbesserte sich die bereinigte EBITDA-Marge langsamer als erwartet und lag mit 2,1% unter der Schätzung von mwb research von 3,2%. Die Prognose für das Gesamtjahr bleibt unverändert und sieht einen Umsatz von 2,3-2,5 Mrd. EUR und eine EBITDA-Marge von 2-4% vor. Die Aktie hat bereits 11% an Wert verloren, da eine nachlassende Dynamik und möglicherweise höhere Marketingausgaben befürchtet werden. Die Analysten von mwb research passen ihre Schätzungen an, um die höheren Marketingausgaben zu berücksichtigen, und setzen ein neues Kursziel von EUR 114,00 (zuvor EUR 115,00). VERKAUFEN. Das vollständige Update kann unter https://www.research-hub.de/companies/Redcare%20Pharmacy%20N.V heruntergeladen werden.





