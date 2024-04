© Foto: © 2023 Merck & Co



Merck hat am Donnerstag positive Ergebnisse vorgelegt, die die Markterwartungen übertrafen. Dies ist auf robuste Umsätze mit seinem Krebsmedikament Keytruda und eine hohe Nachfrage nach seinen Impfstoffen zurückzuführen.Im ersten Quartal erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 15,78 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Nachfrage nach Keytruda sei ungebrochen stark, und das Impfstoff-Portfolio zeige weiterhin ein beeindruckendes Wachstum, heißt es von Merck & Co. Allein mit Keytruda wurden im Berichtszeitraum 6,95 Milliarden US-Dollar umgesetzt, ein Plus von 20 Prozent. Merck hat zudem seine Umsatz- und Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2024 angehoben. …