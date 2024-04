Die amerikanische Life-Science-Aktie Thermo Fisher gehört zu den Unternehmen, die in der Historie wesentlich besser gelaufen sind als der S&P 500. An diesem Trend sollte sich langfristig nichts ändern. Thermo Fisher ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Life-Science-Technologie, das eine breite Palette von Instrumenten, Laborausrüstungen, Reagenzien und Dienstleistungen für verschiedene Branchen bereitstellt. Der Konzern legte am Dienstag Konzernzahlen vor, die die Stärke des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...