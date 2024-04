Am 1. Mai startet das erste Flugzeug von Lufthansa, das mit der neuen Luxus-Ausstattung Allegris versehen ist, in den Liniendienst. Endlich. Denn die wichtige Ausstattungsvariante sollte schon viel früher starten. Doch bei mehreren Zulieferern gab es Verzögerungen. Lufthansa will mit der Ausrichtung auf mehr Luxus im internationalen Wettbewerb punkten. Lufthansa Allegris ist das neue Reiseerlebnis auf der Langstrecke, wirbt die Fluggesellschaft. Ab kommenden Mittwoch startet man mit der Luxus-Business-Class ...

Den vollständigen Artikel lesen ...