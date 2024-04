Dusseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -Geekplus (https://www.geekplus.com/en/), der weltweit führende Anbieter von mobilen Robotern und intelligenten Logistiklösungen, hat das erste Shelf-to-Person PopPick-Projekt in den nordischen Ländern für einen der größten Online-Apothekengroßhändler in der Region, Med24.dk, umgesetzt. System Teknik war Partner bei dem Projekt in Dänemark, das drei PopPick-Stationen und 30 Shelf-to-Person-Roboter umfasst und eine flexible Lösung in eine Region bringt, in der noch immer die stationäre Automatisierung dominiert."Mit dem Aufschwung des E-Commerce hatte Med24.dk mit einem enormen Umsatzwachstum zu kämpfen, das mit der Forderung nach schneller Lieferung von Kunden in Dänemark, Norwegen und Schweden auf der Suche nach Apotheken-, Gesundheits- und Schönheitsprodukten gekoppelt war. Die Ereignisse in der Hochsaison haben auch zu einer erheblichen Belastung ihres Betriebs geführt", sagt Blond Shkodrani, Manager für Vertriebspartner für die nordischen Länder bei Geekplus. "Aufgrund des überwältigenden Erfolges benötigte Med24.dk eine modulare, automatisierte Lösung für eine schnelle und effiziente Auftragsabwicklung."Die modulare Shelf-to-Person-Lösung von Geekplus optimiert die Lagerabläufe durch den Einsatz von mobilen Robotern zum Transportieren von Regalen. In einer Region, in der in den letzten Jahren feste und kubische Lösungen im Trend lagen, kann Shelf-to-Person Waren aller Größenordnungen handhaben, ohne in die Infrastruktur investieren zu müssen, und ist damit die flexibelste Antwort auf die Herausforderungen der Auftragsabwicklung.PopPick-Arbeitsplätze nutzen zwei Entnahmearme und vier Bereitstellungsplätze, um den Kommissionierern mehrere bewegliche 78-Behälter-Regale gleichzeitig zu präsentieren, was zu einem branchenführenden Durchsatz von 450 Behältern pro Stunde führt. PopPick kann Waren aller Art und Größe lagern; die Lösung ist nicht auf kleine Teile beschränkt und verbessert die Ergonomie für die Mitarbeiter beim Kommissionieren. Außerdem benötigt es weniger Platz als herkömmliche Systeme, sodass die Kunden mehr Stationen nutzen können, ohne zusätzlichen Platz in der Einrichtung zu benötigen."Wir freuen uns sehr über die Investition in die Bodenbelagsroboter von Geekplus", sagt Nils Træholt, CEO von Med24.dk. "Wir glauben, dass diese neue und innovative Technologie uns dabei helfen kann, unsere Wachstumsambitionen zu verwirklichen und gleichzeitig gute Lieferzeiten zum Nutzen unserer Kunden einzuhalten."Morten Kirch, Leiter der Strategieabteilung von System Teknik, fügte hinzu: "Aufgrund des Wachstums von Med24.dk freuen wir uns, eine maßgeschneiderte, automatisierte Lösung anbieten zu können, die den Bedürfnissen des Unternehmens entspricht."Geekplus bietet eine Reihe von Lösungen für die mobile Auftragsabwicklung von Goods-to-Person an -- das einzige umfassende Angebot an Robotern, das von einer einzigen Softwareplattform gesteuert wird."Durch vertrauenswürdige Partner wie System Teknik zeigen wir Kunden in ganz Europa, dass Geekplus wirklich ein One-Stop-Shop für modulare Lagerautomatisierung ist", sagte Shkodrani.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2395198/Med24_Geekplus_PopPick.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2373458/Geekplus_logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/geek-und-system-teknik-implementieren-erste-poppick-losung-in-den-nordischen-landern-fur-die-apothekengruppe-med24dk-302127444.htmlPressekontakt:+1 470 964 0998Original-Content von: Geek+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133638/5765760