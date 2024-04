Die meistgehandelten Produkte: Anleger:innen beim DAX® weiterhin Long - Daimler Truck mit Meilenstein

Der Dax verzeichnet auch am Donnerstagmorgen Verluste, nachdem er bereits am Mittwoch gesunken war. Der deutsche Leitindex hat seinen Aufschwung zu Wochenbeginn verloren. Am Vormittag liegt der DAX® bei 18.021 Punkten und damit 0,4 Prozent niedriger als am Vortag. Unter den an der EUWAX meistgehandelten Knock-Out-Produkte zählen heute drei Put-Produkte auf die DWS Group AG, Gold und der Zalando AG. Beim DAX® und S&P500 fragten Anleger:innen hingegen Call-Produkte nach.

Im ersten Quartal verzeichnete die Fondsgesellschaft DWS Zuflüsse von rund neun Milliarden Euro in ETFs und Rohstoffprodukte. Trotzdem sanken die bereinigten Erträge im Vergleich zum vierten Quartal 2023 um ein Prozent auf 653 Millionen Euro, wie die Deutsche-Bank-Tochter am Donnerstagmorgen mitteilte.

Bei den klassichen Optionsscheinen standen heute Daimler Truck, ASML Holding, SAP und der DAX® hoch im Kurs. Daimler Truck verkündet einen Meilenstein beim Schnellladen des batterieelektrischen Mercedes-Benz eActros 600 Sattelschleppers mit einer Leistung von 1000 kW, was Trader:innen zum Kauf von Call-Optionsscheinen animierte. Bei den meistgehandelten Faktor-Optionsscheinen fragten Anleger:innen heute die Sartorius AG, Cadence Design Systems, Rheinmetall AG und die UnitedHealth Group nach.

Im Tagesverlauf werden noch Konjunkturdaten aus den USA erwartet.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DWS Group AG Put HD3LVZ 0,84 40,16 47,991697 EUR 5,64 Open End Gold Put HD4ZE8 1,35 2325,33 2338,021779 USD 161,83 Open End DAX® Call HD5104 1,53 18003 17875,00 Punkte 120,42 Open End S&P500 Call HD50RD 0,77 5041,75 4965,00 Punkte 59,94 Open End Zalando SE Put HD4BP2 7,87 25,30 32,996987 EUR 4,3 Open End

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Daimler Truck Holding Call HD3868 1,03 42,50 44,00 EUR 29,17 19.06.2024 DAX® Call HD4GKN 2,91 17999,00 18200,00 Punkte 85,18 04.06.2024 DAX® Call HC57RT 32,95 17999,00 14900,00 Punkte 5,46 18.06.2024 ASML Holding N.V. Call HC7J7Z 7,73 837,10 1000,00 EUR 10,97 18.06.2025 SAP SE Call HD4PZQ 0,91 173,16 175,00 EUR 21,31 18.09.2024

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Sartorius AG Long HC3WY3 0,88 287,10 195,386073 EUR 3 Open End Cadence Design Systems Long HD36F1 8,61 277,00 138,88074 USD 2 Open End Rheinmetall AG Long HD367G 17,88 512,20 416,588171 EUR 5 Open End Rheinmetall AG Long HD3X9T 7,78 512,20 446,339884 EUR 7 Open End UnitedHealth Group Inc. Long HD31AS 7,45 487,38 324,967598 USD 3 Open End

