© Foto: Anadolu Agency | Tayfun Coskun - picture alliance



Caterpillar hat einen Umsatzrückgang mit Margenverbesserungen kontern und so die Gewinnerwartungen übertreffen können. Der Auftragseingang wirft aber Fragen auf.Der starke Zinsanstieg hat die Baukonjunktur in den USA bislang kaum beeinträchtigt. Zwar sank in den vergangenen Monaten die Zahl der Baugenehmigungen, das konnte zum Teil aber durch staatliche Investitionen in die Infrastruktur aufgefangen werden. Das hat gemeinsam mit einer hohen Nachfrage nach Geräten für den Abbau von Rohstoffen für eine stabile Geschäftslage beim Großgerätehersteller Caterpillar gesorgt, dessen Aktie sich in den vergangenen 12 Monaten um beeindruckende 63 Prozent gesteigert hat und erst vor wenigen Tagen auf …