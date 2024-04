FORT WORTH (dpa-AFX) - Die US-Fluggesellschaft American Airlines erwartetet nach einem saisonal typischen schwachen Jahresauftakt einen deutlichen Schub. Der bereinigte Gewinn je Aktie dürfte im laufenden zweiten Quartal zwischen 1,15 und 1,45 Dollar je Anteilsschein liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Fort Worth (Texas) anlässlich der Vorlage der Zahlen für das abgelaufene Quartal mit. Analysten hatten im Vorfeld lediglich 1,16 Dollar (1,09 Euro) auf dem Zettel. Die Strategieänderung der Fluggesellschaft könnte damit bald erste Früchte tragen. American Airlines konzentriert sich momentan auf den Ausbau des Angebots von Inlands- und Kursstreckenflügen, während kleinere Konkurrenten ihre Flugpläne zusammenstreichen. Die Aktie legte vorbörslich zu.

Investoren waren zuletzt skeptisch, ob das Unternehmen mit der neuen Netzwerkstrategie tatsächlich wieder Gewinne erzielen könne. Auch wurde infrage gestellt, ob es gelingen wird, Kunden beispielsweise durch das Sammeln von Meilen und Treuepunkten davon zu überzeugen, direkt bei der Fluggesellschaft zu buchen, anstatt über Online-Portale und Reiseveranstalter zu gehen. Diese Pläne wurden nun von Mai auf Juli verschoben.

In den ersten drei Monaten des Jahres schnitt American Airlines derweil schwächer ab, als am Markt erwartet. Der bereinigte Verlust je Aktie belief sich auf 0,34 Dollar, nach einem Gewinn von 0,05 Dollar im Vorjahreszeitraum. Harsche Wetterbedingungen hätten die Ergebnisse belastet, hieß es am Donnerstag./lew/nas/stk