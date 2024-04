KÖLN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Bahn hat Einzelheiten zu der geplanten Vollsperrung der ICE-Schnellfahrstrecke zwischen Köln und Frankfurt/Main vom 16. Juli bis zum 16. August bekannt gegeben. In dem Zeitraum würden zwischen Siegburg/Bonn und Frankfurt-Stadion Schienen erneuert, sagte ein Bahnsprecher am Donnerstag in Düsseldorf.

Es handele sich um reguläre Instandsetzungsarbeiten, die nach gewissen Zeiträumen erforderlich seien. Wegen des Einsatzes von Spezialmaschinen sei es nötig, die Strecke zu sperren. Derzeit werde der genaue Bauablaufplan erarbeitet, sagte der Sprecher. Spätestens Anfang Mai wolle man das Verkehrskonzept für die Zeit der Baumaßnahme vorstellen. Zuvor hatte der "Kölner Stadt-Anzeiger" darüber berichtet.

Bahn kündigt Umleitungen an



Durch die Bauarbeiten werde es zu Umleitungen und Anpassungen im Personenverkehr kommen, sagte der Sprecher. In der Fahrplanauskunft werde dies schon seit Längerem berücksichtigt. "Wer also heute sein Ticket im genannten Zeitraum bucht, erhält bereits die dann geltenden Informationen zum angepassten Fahrplan." Den Zeitraum der Sperrung hatte die Bahn schon Anfang des Jahres bekannt gegeben.

Die Fahrzeiten zwischen Köln und Frankfurt verlängern sich durch die Bauarbeiten teilweise erheblich. Dauert im regulären Betrieb eine Fahrt mit einem ICE-Sprinter zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Köln Messe/Deutz zum Beispiel 1 Stunde und 3 Minuten, wird die Fahrzeit etwa für den 18. Juli mit 2 Stunden 45 Minuten angegeben.

Strecke Frankfurt-Mannheim wird im Sommer generalsaniert

Frankfurt ist im Sommer noch von einer anderen Baumaßnahme betroffen. Vom 15. Juli bis zum 14. Dezember wird die Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim generalsaniert. Die Deutsche Bahn will dann alle Anlagen an der rund 70 Kilometer langen Strecke modernisieren. Die Bahn listet derzeit 16 Großbaustellen im Fernverkehr auf. In vier Fällen haben die Bauarbeiten schon begonnen./tob/DP/mis