Die Aktie des Goldproduzenten Newmont steht am Donnerstag vor einer starken Kursentwicklung. Das Unternehmen hat seinen Gewinn gegenüber dem Vorjahr deutlich steigern können.Trotz eines in den vergangenen Monaten stark gestiegenen Goldpreises sind die Aktien von Goldförderern wie Barrick Gold und Newmont Mining bislang kaum in Schwung gekommen. Hier stehen gegenüber dem Jahreswechsel Kursverluste von 9 beziehungsweise 7 Prozent auf der Anzeigetafel - und dass, obwohl sich das Edelmetall selbst um über 12 Prozent verteuert hat. Operativer Gewinn schießt um 70 Prozent in die Höhe Am Donnerstag hat nach der Bekanntgabe seiner Geschäftszahlen aber zumindest Newmont die Chance, die …