© Foto: Adyen



In den vergangenen sechs Monaten hat sich die Aktie des niederländischen Zahlungsdienstleisters fast verdoppelt. Am Donnerstag folgte die kalte Dusche. Das Analysehaus Jefferies bleibt bullish für die Aktie.Adyen hat Anleger mit seinem neuesten Earnings Report enttäuscht. Laut den Zahlen vom Donnerstag konnte der Zahlungsdienstleister seinen Nettoumsatz zwar um 21 Prozent auf 438 Millionen Euro, seigern, blieb aber dennoch leicht unter den Markterwartungen von 442 Millionen Euro. Besondere Aufmerksamkeit zog die schlechtere Umsatzentwicklung im Verhältnis zum Transaktionsvolumen (Take Rate) auf sich, welche die schlechteste seit dem Börsengang darstellte. Die Adyen-Aktie reagierte hart und …