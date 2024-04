FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Meta nach Quartalszahlen von 550 auf 510 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Zahlenwerk zum ersten Quartal des Social-Media-Konzerns sei sehr gut ausgefallen, schrieb Analyst Ingo Wermann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies jedoch rücke durch den angekündigten mehrjährigen KI-Investitionszyklus in den Hintergrund. Die Ausweitung des Angebots an KI-Lösungen halte er aber für positiv, auch wenn dies kurz- bis mittelfristig mit erheblichen Kosten und einer Belastung des freien Cashflows einhergehe./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2024 / 13:01 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2024 / 13:05 / MESZ



ISIN: US30303M1027

