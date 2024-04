"Obwohl vom Anwendungsbereich nicht erfasst, werden sie als Zulieferer und Dienstleister der großen Unternehmer mit in die Pflicht genommen", sagte Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB), der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Diese Regelungswut ist nicht nachvollziehbar und hält die Unternehmen vom Bauen ab", so der Verbandschef. Am Mittwoch hatte das EU-Parlament nach monatelangen Debatten D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...