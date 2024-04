FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Im Zuge der am Vormittag stattgefundenen Analystenkonferenz der Deutschen Bank hat der Kurs der Aktie am Donnerstag am frühen Nachmittag kräftig zugelegt. Sie erreichte den höchsten Stand seit Anfang 2018 und überwand die Marke von 16 Euro. Zuletzt lag das Papier mit einem Plus von 7,2 Prozent bei 16,52 Euro.

Analysten lobten unisono ein starkes Abschneiden des Geldhauses im Investmentbanking. Mit Blick auf die Bilanz seien die Einnahmen höher und die Kosten und die Rückstellungen für Kreditausfälle geringer als angenommen, schrieb Analyst Krishnendra Dubey von Barclays. Der Experte hatte in der Folge Kursgewinne der Aktien prognostiziert.

Sparbemühungen und sprudelnde Erträge im Kapitalmarktgeschäft haben der Deutschen Bank zum Jahresauftakt einen Milliardengewinn beschert. Zugleich rüstet sich Deutschlands größtes Geldhaus für weitere Rückschläge im Markt für Gewerbeimmobilien sowie als Folge der IT-Pannen bei der Postbank. Das Management gehe jedoch davon aus, dass diese Lasten im Laufe des Jahres geringer werden./bek/stk