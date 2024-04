Wien (www.fondscheck.de) - Die britische Investmentgesellschaft Schroders hat sich auf die Suche nach einem Nachfolger für ihren CEO Peter Harrison gemacht, so die Experten von "FONDS professionell".Wie das Unternehmen mitgeteilt habe, habe sich Harrison nach einem Jahrzehnt im Vorstand der Gesellschaft entschieden, im kommenden Jahr von seiner Vorstandsaufgabe zurückzutreten. Man werde für einen geordneten Übergang im Jahr 2025 sorgen, da Harrison während dieses Zeitraums in leitender Funktion an Bord bleiben werde. ...

