Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaft DWS hat das verwaltete Vermögen auf 941 Milliarden Euro gesteigert, so die Experten von "FONDS professionell".Dies stelle ein Plus von fünf Prozent gegenüber dem Stand zum Jahresende 2023 sowie einen Rekordwert dar, wie das Haus mitgeteilt habe. Demnach hätten Investoren in den ersten drei Monaten des Jahres der Fondstochter der Deutschen Bank unter dem Strich 7,8 Milliarden Euro an frischem Geld anvertraut. Im Schlussquartal 2023 seien es elf Milliarden und im ersten Quartal 2023 5,7 Milliarden Euro an Mittelzuflüssen gewesen. ...

