Das BIP-Wachstum in den USA ist im ersten Quartal schwächer ausgefallen als von Volkswirten erwartet. Statt 2,5 Prozent belief sich das Plus lediglich auf 1,6 Prozent. Das schmeckt der Börse nicht - der Dow Jones Future verliert 390 Punkte und der DAX weitet sein Minus aus und fällt auf ein Tagestief.Im vierten Quartal war die weltgrößte Volkswirtschaft noch gut doppelt so stark um 3,4 Prozent gewachsen. Das maue Wachstum im ersten Quartal macht den Anlegern Sorge, dass den USA doch womöglich ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...