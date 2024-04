Der Maschinenbaukonzern Caterpillar hat für das laufende Quartal vor einem Umsatzrückgang gewarnt, nachdem bereits im ersten Quartal ein leichter Rückgang der Einnahmen zu verzeichnen war. Diese Entwicklung löste Besorgnis aus, dass der langanhaltende Boom in der Nachfrage nach Maschinen bald zu Ende gehen könnte. Besonders schwache Verkaufszahlen im Bereich Baumaschinen verzeichnete das Unternehmen in allen Regionen mit Ausnahme von Nordamerika. Hier sorgt ein Infrastrukturgesetz über 1 Billion US-Dollar aus dem Jahr 2021 für positive Effekte. Nach einem starken Jahr 2023, geprägt von Lieferkettenproblemen und einem hohen Bedarf, der Händler dazu veranlasste, Vorräte aufzustocken, sehen sich US-Maschinenhersteller nun mit einer Nachlassung der Nachfüllbestellungen bei den Händlern konfrontiert, was zu angezogeneren Lagerbeständen führt.

Kurskorrekturen [...]

