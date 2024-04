Großes langfristiges Potenzial: Dieser Produzent ist gut positioniert, um von steigenden Gold- und Kupferpreisen zu profitieren

Anzeige / Werbung

Gleich sechs Research-Analysten haben die Aktie mit "Kaufen" bewertet

Liebe Leserinnen und Leser,

die Philippinen wollen ihren Bergbausektor wiederbeleben, um die bröselnde Wirtschaft anzukurbeln. Die Philippinen sind ein wichtiger Nickelerz Lieferant für den größten Metallverbraucher China und sie verfügen außerdem über beträchtliche Kupfer- und Goldreserven.

Wir möchten Ihnen heute ein Update zu OceanaGold geben, das Unternehmen hat kürzlich bekannt gegeben, dass seine Tochtergesellschaft OceanaGold Philippines (OGI) bei der Securities and Exchange Commission (SEC) der Philippinen eine Registrierungserklärung und einen vorläufigen Prospekt eingereicht hat. Gleichzeitig wurde ein Antrag auf Notierung an der Philippine Stock Exchange (PSEE) gestellt.

OceanaGold verfügt über ein Portfolio von vier aktiven Minen:

Die Haile-Goldmine in den Vereinigten Staaten von Amerika; die Didipio-Mine auf den Philippinen; und die Betriebe Macraes und Waihi in Neuseeland.

OceanaGold hat in der letzten Woche vorläufige Betriebsergebnisse für das erste Quartal 2024 veröffentlicht:

Die Didipio-Mine auf den Philippen produzierte 26.312 Unzen Gold und über 3.150 Tonnen Kupfer , was den Plänen für das gesamte Jahr 2024 entspricht.

Die Goldverkäufe für das Quartal beliefen sich auf insgesamt 31.863 Unzen und 3.180 Tonnen Kupfer.

Die Didipio-Mine ist auf dem besten Weg, die Prognosen für das Jahr 2024 zu erfüllen.

Die erwartete Jahresproduktion liegt zwischen 120.000 und 135.000 Unzen Gold und 12.000 bis 14.000 Tonnen Kupfer, bei Betriebskosten von nur 750 bis 850 US-Dollar pro Unze Goldäquivalent.

OceanaGold profitiert stark von den gestiegenen Gold- und Kupferpreisen und ist gut positioniert, um weiterhin erfolgreich zu sein.

Das geht aus dem Update hervor welches OceanaGold seinen Aktionären vor kurzem zu den kürzlich abgeschlossenen Arbeiten zur unterirdischen Optimierung von Didipio bereit stellte.

Untertageoptimierung und zukünftige Perspektiven Didipio

Didipio hat ein großes Potenzial und eine lange Lebensdauer für die Zukunft und verfügt über eine gute und kostengünstige Struktur. Die vorläufigen Ergebnisse der Untertageoptimierung zeigen das Potenzial für eine erhöhte Untertagemengenförderung von derzeit 1,75 Millionen Tonnen pro Jahr auf etwa 2,5 Millionen Tonnen pro Jahr. Dadurch könnten niedrigergradige Lagerstätten verdrängt und der Gesamterzgehalt zur Mühle erhöht werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Durchsatzrate der Mühle von derzeit 4 Millionen Tonnen pro Jahr auf die bereits genehmigten 4,3 Millionen Tonnen pro Jahr zu erhöhen. Dies würde es ermöglichen, das größere Volumen an höhergradigem Untertageerz effizienter zu verarbeiten.

Quelle: Unternehmenspräsentation

Es besteht auch großes Potenzial, die Lebensdauer der Mine zu verlängern und die Gold- und Kupferproduktion durch weitere Ressourcenkonvertierungsbohrungen und Erweiterungsbohrungen in den Abschnitten drei und vier sowie darunter zu erhöhen.

Diese zusätzliche Erschließung erfordert eine Investition von 100 bis 130 Millionen US-Dollar für die Entwicklung der Mine, die Erweiterung des mobilen Geräteparks, die Modernisierung der Aufbereitungsanlage, die Entwässerung und Belüftung. Dies sollte zu einer starken Rendite des Kapitals führen und die Gold- und Kupferproduktion sowie die Lebensdauer der Mine erhöhen.

Quelle: OceanaGold

Die Gesamtreserven von Didipio wurden definiert und basieren auf Metallpreisen von 1.500 USD pro Unze Gold, 3 USD pro Pfund Kupfer und 17 USD pro Unze Silber. Die Gesamtreserven betragen 12,7 Millionen Tonnen mit einem Goldgehalt von 38 g pro Tonne und einem Kupfergehalt von 0,35%. Zusätzlich gibt es einen weiteren Lagerbestand von 5,3 Millionen Tonnen mit einem Goldgehalt von 0,8 g pro Tonne und einem Kupfergehalt von 0,15%.

OceanaGold hat eine Prognose veröffentlicht, wobei die Mine in diesem Jahr voraussichtlich zwischen 120.000 und 135.000 Unzen Gold und 12.000 bis 14.000 Tonnen Kupfer zu Betriebskosten zwischen 750 und 850 $ pro Unze produzieren wird.

Börsengang der hundertprozentigen Tochtergesellschaft, die die Didipio-Mine auf den Philippinen betreibt

Wie eingangs erwähnt gab OceanaGold bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft OceanaGold Philippines eine Registrierungserklärung und den Entwurf eines vorläufigen Prospekts bei der Philippine Securities and Exchange Commission sowie einen Notierungsantrag bei der Philippine Stock Exchange, in Bezug auf den geplanten Börsengang von 20 % der ausstehenden Stammaktien von OceanaGold Philippines eingereicht hat.

Jochen Staiger von Commodity TV hat die Details für Sie:

Bei dem Angebot handelt es sich um ein Zweitangebot der Stammaktien von OceanaGold Philippines, wobei der Erlös aus dem Angebot, abzüglich Steuern und Börsenkosten, von OceanaGold zur Rückzahlung der Schulden des Unternehmens verwendet werden soll.

Der Angebotszeitraum läuft vom 29. April bis zum 6. Mai und die Notierung ist für den 13. Mai geplant, sagte OceanaGold in seiner vorläufigen IPO-Mitteilung.

In diesem Update heute möchten wir auch auf das laufende Explorations- und Ressourcenumwandlungsprogramm in Neuseeland eingehen, wo zuletzt herausragende Ergebnisse veröffentlicht wurden:

OceanaGold erweitert hochgradige Mineralisierung

bei Wharekirauponga

Wharekirauponga befindet sich etwa 10 Kilometer nördlich der unternehmenseigenen Goldmine Waihi. Die Ressourcenumwandlungsbohrungen bei Wharekirauponga haben die Ressourcen in der Kategorie angedeuteten auf 2,0 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 15,9 g/t Au für 1,01 Millionen Unzen Gold und in der Kategorie vermutet auf 1,2 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 9,0 g/t Au für 0,35 Millionen Unzen Gold erhöht.

Gerard Bond, Präsident & CEO von OceanaGold, kommentierte die Bohrergebnisse wie folgt:

"Die Bohrergebnisse stehen im Einklang mit unserer Strategie der Wertschöpfung durch die Umwandlung von Ressourcen in der Nähe der Mine und des Wachstums. Ein Großteil der Bohrungen im Jahr 2023 konzentrierte sich auf die Umwandlung von Ressourcen bei Wharekirauponga und die heutigen Ergebnisse zeigen weiterhin den hervorragenden Gehalt und die Kontinuität innerhalb des Erzganges EG. Die im Jahr 2024 laufenden und geplanten Bohrungen werden im Süden des Erzganges EG in größeren Abständen niedergebracht, um das Ausmaß der hochgradigen Mineralisierung dieser außergewöhnlichen Lagerstätte weiter zu abzugrenzen."

Weitere Informationen zu den Bohrdaten für Wharekirauponga finden Sie auf der Website des Unternehmens unter diesem Link

OceanaGold gut positioniert, um von steigenden Gold- und Kupferpreisen zu profitieren

Wie Sie in diesem heutigen Update erfahren haben produziert OceanaGold erfolgreich große Mengen Gold und Kupfer und hat darüber hinaus die vorläufige behördliche Genehmigungen für das IPO seiner hundertprozentige Tochtergesellschaft OceanaGold Philippines erhalten.

Die Kursentwicklung der OceanaGold-Aktie sieht sehr vielversprechend aus, da jeder Tiefpunkt höher war als der vorherige:

Die Marktkapitalisierung von OceanaGold zeigt, dass das Unternehmen im Vergleich zu anderen Produzenten vom Markt schlecht bewertet wird:

Gleich sechs Research-Analysten haben die Aktie mit "Kaufen" bewertet

Quelle

Wir haben dem nichts hinzuzufügen und wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie www.oceanagold.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen OceanaGold wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser, Redakteur und Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien. Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt: Telefon: +44 (0)303 4234 700

E-Mail: info@mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 14637157

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: CA6752221037,XD0002747026,XD0002058432