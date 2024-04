Die DWS-Aktie (WKN: DWS100) fällt am Donnerstag unter die Marke von 40 €. Und das, obwohl der Konzern dank seiner Quartalszahlen die eigene Prognose bestätigen konnte. Was ist hier los? DWS vorgestellt Die DWS Group GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein zur Deutschen Bank gehöriger internationaler Vermögensverwalter. Das Unternehmen wurde 1956 gegründet und gehörte von 2004 bis zu seinem Börsengang 2018 vollständig zur Deutschen Bank. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...