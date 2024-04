Quartalszahlen von Meta überzeugen

Werbung







Der US-Tech-Gigant Meta legte seine ersten Quartalszahlen im Jahr 2024 vor und überzeugte mit einer Verdopplung der Quartalsgewinne, notierte zunächst jedoch schwächer. Das Unternehmen kündigte an, zusätzliche Milliarden in den Ausbau Künstlicher Intelligenz zu investieren.



Am Mittwoch gewährte der Technologieriese Meta Anlegern Einsicht in seine Bücher. Im abgelaufenen Quartal verzeichnete Meta einen Umsatz von rund 36 Milliarden Dollar und überzeugte mit einer Verdopplung des Gewinns auf rund 12 Milliarden Dollar im Vergleich zum Vorjahr. Grund für die starken Zahlen von Meta ist das aufstrebende Werbegeschäft, in dem Meta wichtige KI-Durchbrüche realisieren konnte. Aufgrund des Ausbaus der KI-Infrastruktur schafft es Meta, auf Social-Media-Plattformen wie Facebook und Instagram noch lukrativer Werbeanzeigen zu schalten.



Im Zuge dessen kündigte Zuckerberg weitere Investitionen in Metas KI-Infrastruktur von bis zu 40 Milliarden Dollar an. Zwischenzeitlich verlor die Meta-Aktie nachbörslich rund 12 Prozent an Wert.









