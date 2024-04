DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 26. April (vorläufige Fassung)

=== 06:55 DE/Stratec SE, Ergebnis 1Q (14:00 PK) *** 07:00 FR/Safran SA, Umsatz 1Q 07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK) 07:00 NL/Signify NV, Ergebnis 1Q 07:30 FR/Remy Cointreau SA, Jahresumsatz 08:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Pk zum Fortschritt der Energiewende, Berlin 08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 1Q *** 08:05 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 1Q *** 08:15 DE/Traton SE, Ergebnis 1Q *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen April PROGNOSE: 91 zuvor: 91 09:00 DE/Flatexdegiro AG, PK zu den Erstquartalszahlen 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 09:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev, Reden und Teilnahme an einem Penal auf dem Petersberger Klimadialog, Berlin 09:30 DE/Bundesrat, Plenum, Berlin *** 10:00 DE/Bayer AG, HV *** 10:00 DE/Continental AG, HV *** 10:00 DE/Merck KGaA, HV *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage März *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe März Geldmenge M3 PROGNOSE: +0,5% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vj *** 11:00 DE/EZB-Ratsmitglied Centeno, Teilname an Panel bei Gründungskonferenz des ChaMP Research Network 11:30 DE/Regierungs-PK 12:15 DE/Bundeskanzler Scholz, Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev, Pk nach gemeinsamen Gespräch, Berlin *** 12:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 1Q *** 12:45 US/Chevron Corp, Ergebnis 1Q *** 13:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen März Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj 15:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Nato-Generalsekretär Stoltenberg, Pressestatement, Berlin *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) April PROGNOSE: 77,9 1. Umfrage: 77,9 zuvor: 79,4 *** 17:30 DE/Porsche AG, Ergebnis 1Q (17:30 PK) 18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht - Bank of Japan (BoJ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats ===

