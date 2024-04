Seit der Zulassung durch die SEC im Januar hat der iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock 71 Tage in Folge Mittelzuflüsse verzeichnet und dabei in Summe rund 15,5 Milliarden Dollar eingesackt. Am gestrigen Mittwoch hat diese Serie aber ihr vorläufiges Ende gefunden. Es ist ein weiteres Indiz für die wachsende Zurückhaltung der Investoren.Zum ersten Mal seit der Zulassung vor mehr als drei Monaten hat der Bitcoin-ETF von BlackRock am gestrigen Mittwoch keine Mittelzuflüsse verzeichnet. Nach vorläufigen ...

