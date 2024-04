Die Evotec-Aktie hat gestern ganze 34% an Wert verloren und musste damit den größten Tagesverlust in ihrer Historie verbuchen (23.10.2002: -29%, 08.01.2001: -24%). Und auch heute zeigt sich die Evotec-Aktie schwächer - aktuell geht es um circa 4% in den Keller auf ein neues Fünf-Jahres-Tief. Ob sich der Einstieg in die Evotec-Aktie jetzt lohnt, erfahren Sie hier. Jetzt reagieren...

Den vollständigen Artikel lesen ...