© Foto: Unsplash



Die US-Wirtschaft wuchs im ersten Quartal langsamer als erwartet, während der anhaltende Inflationsdruck darauf hindeutet, dass die Federal Reserve eine Zinssenkung nicht vor September vornehmen wird.Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA erhöhte sich im vergangenen Quartal um 1,6 Prozent auf Jahresbasis, so das Bureau of Economic Analysis in seiner vorläufigen Schätzung. Experten hatten laut Reuters mit einem Anstieg von 2,4 Prozent gerechnet. "Das Wachstum wurde vor allem von den Konsumausgaben getragen", teilte das Handelsministerium mit. Im Vergleich dazu verzeichnete das vierte Quartal noch eine Wachstumsrate von 3,4 Prozent. Das aktuelle Wachstum liege somit unter dem von der Federal …