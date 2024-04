Am Dienstag legt Amazon (nachbörslich) die Zahlen für das erste Quartal vor. Der Termin fällt in eine Zeit, in der die Anleger nach einer halbjährigen Gewinnstrecke nervös geworden sind. Die Amazon-Aktie steht auch am Donnerstag unter Druck. Was erwartet der Markt von den Zahlen? Und wie sollten Anleger handeln?

Den vollständigen Artikel lesen ...