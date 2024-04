Nicht nur Microsoft veröffentlicht am Donnerstagabend seine Quartalszahlen, sondern auch Alphabet. Die Google-Mutter könnte mit den Q1-Ergebnissen wichtige Hinweise liefern, wie das Werbegeschäft läuft und ob die KI in der Cloud tatsächlich noch immer so heiß begehrt ist wie 2023. DER AKTIONÄR liefert die relevanten Details vor der Q1-Veröffentlichung:

Den vollständigen Artikel lesen ...