MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Symrise nach Umsatzzahlen für das erste Quartal auf "Add" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller habe ähnlich wie zuvor schon Konkurrent Givaudan ein starkes Wachstum gezeigt, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Doch bei den Schweizern werde erwartet, dass die bereinigte operative Ergebnisentwicklung spätestens 2025 das Wachstumsniveau der Zeit vor der Inflation erreichen sollte. Diesem hinke Symrise noch hinterher, wie die Zahlen für das vergangene Jahr zeigten./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2024 / 09:19 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST





ISIN: DE000SYM9999

