FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Siltronic mit "Kaufen" und einem fairen Wert von 100 Euro in die Bewertung aufgenommen. Er sehe die Aktie als Investmentidee im Kontext des Abbaus von Waferüberbeständen auf Kundenseite und der erwarteten zyklischen Erholung des allgemeinen Halbleitermarktes, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dank der neuen 300-mm-Fertigungsstätte FabNext in Singapur werde Siltronic die operative Gewinnmarge (Ebitda-Marge) bis 2028 deutlich steigern können. Für die Papiere spreche zudem die niedrige Bewertung im Branchenvergleich./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2024 / 10:47 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2024 / 11:01 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000WAF3001

