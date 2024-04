© Foto: © Volkswagen 2024



Jahrzehntelang waren die Wolfsburger die Nummer 1 auf dem chinesischen Markt, bis man den Anschluss an die lokale Konkurrenz verlor. Eine neue Elektro-Marke soll für einen Neustart sorgen.Volkswagen lanciert seine neue Elektrofahrzeugmarke ID.UX speziell für den chinesischen Markt, um junge Kunden zurückzugewinnen, die zunehmend zu lokalen Marken wie BYD abwandern. Die ID.UX-Marke zielt auf die spezifischen Bedürfnisse der chinesischen Kundschaft ab, einschließlich fortschrittlicher Spracherkennung und nahtloser Integration in soziale Medien. Die Autobranche ist diese Woche zu Gast auf der Automesse in Peking. Ein Pflichtermin für die deutschen Hersteller, für die das Land weiterhin der …