Mainz (ots) -Elf Jahre nach dem deutschen Finale zwischen Bayern München und Borussia Dortmund findet das Finale in der UEFA Champions League erneut im Londoner Wembley-Stadion statt. Und wie 2013 überträgt das ZDF auch in diesem Jahr das Finale aus dem englischen Nationalstadion live - am Samstag, 1. Juni 2024, ab 20.25 Uhr. Zuvor können die Zuschauerinnen und Zuschauer am 1. und 8. Mai 2024 bei "sportstudio UEFA Champions League" im ZDF verfolgen, ob im Halbfinale der FC Bayern gegen Real Madrid und Borussia Dortmund gegen Paris Saint Germain den Traum vieler deutscher Fußballfans vom neuerlichen Aufeinandertreffen in Wembley realisieren können."sportstudio UEFA Champions League": Zwei Halbfinal-SendungenDas ZDF berichtet am Mittwoch, 1. Mai 2024, 23.00 Uhr, in "sportstudio UEFA Champions League" über die Hinspiele in der Fußball-Königsklasse zwischen Borussia Dortmund und Paris Saint Germain sowie zwischen Bayern München und Real Madrid. Zu "Highlights, Analysen, Interviews" begrüßt Moderator Jochen Breyer im Studio den ZDF-Fußball-Experten Per Mertesacker, der als ehemaliger Nationalspieler und früherer Profi des FC Arsenal den besonderen Reiz eines Finales in Wembley erläutern kann.Die Highlights der Halbfinal-Rückspiele stehen am Mittwoch, 8. Mai 2024, 23.15 Uhr, auf dem Programm. Alle Tore und Entscheidungen auf dem Weg zum Finale in Wembley sind dann zu sehen. Als Moderatorin führt Katrin Müller-Hohenstein durch die Sendung, als Expertin im Studio ist die frühere Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg dabei.Auf ZDFheute.de, in der ZDFheute-App und auf sportstudio.de sind die Zusammenfassungen der Halbfinale-Spiele mittwochs ab 23.00 Uhr zu sehen.Königsklassen-Finale in WembleyZum großen UEFA Champions League-Abend im ZDF begrüßt Moderator Jochen Breyer die Zuschauerinnen und Zuschauer am Samstag, 1. Juni 2024, bereits um 19.20 Uhr. Zusammen mit den beiden ZDF-Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker meldet er sich in dem Champions-League-Magazin live aus dem Wembley-Stadion in London und bietet einen ersten Eindruck vom finalen Fußballabend in dieser Königsklassen-Saison. Im Fokus: die beiden Finalisten und ihr Weg ins Endspiel. Im Anschluss beleuchtet ab 19.35 Uhr die "sportstudio reportage: Das Spiel um Milliarden - der Ausverkauf des europäischen Fußballs", wie Investoren die europäischen Klubs übernehmen und welche Auswirkungen das auf den Fußball und die deutsche Bundesliga hat. Ab 20.25 Uhr melden sich Jochen Breyer, Christoph Kramer und Per Mertesacker wieder live aus dem Wembley-Stadion in London mit der Vorberichterstattung zum großen Finale, das um 21.00 Uhr angepfiffen wird. Das Finale kommentiert Oliver Schmidt.Die UEFA Champions League im ZDFAn jedem Spieltag der UEFA Champions League sendet das ZDF mittwochs ab 23.00 Uhr die Highlights der Spiele, mit allen Toren, Analysen und Interviews. Auf ZDFheute.de, in der ZDFheute-App und auf sportstudio.de gibt es zudem mittwochs ab 23.00 Uhr ein umfassendes Angebot mit den Zusammenfassungen der Partien mit deutscher Beteiligung, mit allen Toren und Highlights. Die wichtigsten Spiele aus der Champions League-Saison 2023/2024 im Video und in ausführlichen Zusammenfassungen bietet das ZDF vom ersten Spieltag bis zum Finale.KontaktBei Fragen zu "sportstudio UEFA Champions League" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "sportstudio UEFA Champions League" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudio) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie eine "sportstudio"-Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sportstudio-live).Hier finden Sie "sportstudio UEFA Champions League" (https://www.zdf.de/sport/uefa-champions-league) in der ZDFmediathek.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5766038