Adler Group oder Endor Aktie liegen bereits auf einem desaströsen Kursniveau. Und Besserung scheint nicht in Sicht. Eher das Gegenteil, wenn man die aktuellen News betrachtet. Bei Endor wird die Anwendung des StaRUG ins Spiel gebracht, was bei den Leoni-Aktionären zu einem Totalverlust führte. Und bei der Adler Group SE (ISIN: LU1250154413) wird im Zusammenhang mit den Zahlen 2023, die neben einem weiteren Milliardenverlust, einem EPRA-LTV von mittlerweile 97,6 % von einer - mutig formuliert - "robusten operativen Performance in 2023" spricht, davon gesprochen, dass man mit den Anleihegläubigern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...