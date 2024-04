© Foto: DALL-E - chat.openai.com



Die angekündigte Anwendung des StaRUG zur Rettung der Firma, der drohende Totalverlust für Aktionäre und der spektakuläre Gegenvorschlag des Ex-CEO katapultieren die Endor AG in dieser Woche im wO-Forum ganz nach vorne.In dieser Woche konnte die Endor AG aus Landshut, welche hochwertige Eingabegeräte für PCs und Spielkonsolen wie z.B. Lenkräder produziert, den Titel für die wichtigste Diskussion im wO-Forum für sich gewinnen. In nur 24 Stunden wurden im Endor-Thread, an dem auch Teile des Vorstands aktiv teilnehmen, weit über 100 Beiträge veröffentlicht. Die Endor AG steckt in finanziellen Schwierigkeiten und am 29.03. wurde der CEO, scheinbar auf Anweisung der finanzierenden Banken, …