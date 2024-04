NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adyen nach Umsatzzahlen des Zahlungsdienstleisters für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 1821 Euro belassen. Das Wachstum sei mit 21 Prozent knapp unter der Konsensschätzung geblieben, entspreche aber seiner Prognose, schrieb Analyst Hannes Leitner am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Einen Kursrückschlag bei der Aktie sähe er als Einstiegsgelegenheit./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2024 / 02:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2024 / 02:38 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012969182

Großer Insider-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Wenn Insider handeln, sollten Sie aufmerksam werden. In diesem kostenlosen Report erfahren Sie, welche Aktien Sie im Moment im Blick behalten und von welchen Sie lieber die Finger lassen sollten. Hier klicken