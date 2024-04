Die Vorbereitung von Unternehmen auf die kommende KI-gestützte Phase der digitalen Transformation steht im Mittelpunkt der Empower Conference 2024, die von Laserfiche dem führenden SaaS-Anbieter für intelligentes Content Management und die Automatisierung von Geschäftsprozessen noch bis zum 25. April in Las Vegas ausgerichtet wird. Laserfiche rückt Lösungen ins Rampenlicht, die die Komplexität verringern und den Informationsfluss im Unternehmen beschleunigen, um Unternehmen dabei zu helfen, die wachsenden Datenmengen zu bewältigen.

Die Teilnehmenden der Empower Conference erhielten einen ersten Einblick in die neuesten KI-Funktionen von Laserfiche, darunter auch Laserfiche AI Document Summarization. Das neue Angebot, das auf generativer KI basiert, macht das zeitaufwändige Durchsuchen von Dokumenten überflüssig, indem es prägnante Zusammenfassungen von Dokumenten erstellt, die entweder Text oder Audiotranskriptionen enthalten. Laserfiche AI Document Summarization, ein Meilenstein der KI-Vision von Laserfiche für die Transformation des Arbeitsplatzes, wird mit der kommenden Laserfiche Cloud-Version am 30. April 2024 veröffentlicht.

"Wir bei Laserfiche sind davon überzeugt, dass KI die Produktivität vieler Wissensarbeiter erhöhen wird. Unternehmen müssen jedoch weiter denken und KI in großem Umfang einsetzen, um wirklich transformativ zu sein", erklärt Michael Allen, CTO bei Laserfiche. "Um Unternehmen bei der Anwendung von KI in großem Maßstab zu unterstützen, wird Laserfiche in den kommenden Monaten weitere generative KI-Funktionen veröffentlichen, die Benutzern ermöglichen, Einblicke in Dokumentensammlungen zu erhalten, Dokumente interaktiv abzufragen und Wissen über eine natürlichsprachliche Schnittstelle zu extrahieren."

Den Besucherinnen und Besuchern wurde auch eine Vorschau auf Laserfiche 12 geboten, die neueste selbstgehostete Version von Laserfiche, die im November 2024 erhältlich sein wird. Das jüngste Update enthält leistungsstarke neue Funktionen und Verwaltungstools, die Laserfiche-Administratoren dabei helfen, ihr Laserfiche-Ökosystem zu überwachen und zu managen:

Ein neuer Metadaten-Vorlagendesigner , mit dem Benutzer schnell und ohne Programmierkenntnisse eigene Formulare erstellen können

, mit dem Benutzer schnell und ohne Programmierkenntnisse eigene Formulare erstellen können Ein Testmodus für Laserfiche Forms-Prozesse , um die automatische Bereitstellung von Paketlösungen zu ermöglichen

, um die automatische Bereitstellung von Paketlösungen zu ermöglichen Aktualisierungen von Identitätsmanagement- Tools für Unternehmen zur Durchsetzung der Information Governance

für Unternehmen zur Durchsetzung der Information Governance Ein neues Look-and-Feel für eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit mit einer übersichtlicheren Benutzeroberfläche zur Interaktion mit Repositories und Geschäftsprozessen

"Wir freuen uns sehr, unseren Self-Hosting-Kunden dieses bedeutende Update bereitstellen zu können", so Justin Pava, Director Product Management bei Laserfiche. "Laserfiche 12 wird mehr Kunden dazu befähigen, intuitive und leistungsstarke End-to-End-Lösungen zu erstellen, die schneller als je zuvor geschäftliche Vorteile generieren."

Um Kunden bei der Umsetzung ihrer zukünftigen Cloud-Migrationspläne zu unterstützen, hat Laserfiche das Laserfiche Cloud Migration Readiness Assessment Tooleingeführt. Die Teilnehmer konnten eine Vorschau auf das Assessment Tool erleben, das voraussichtlich Ende Mai 2024 verfügbar sein wird. Das Assessment Tool reduziert zeitaufwändige manuelle Prüfungen von Forms-Prozessen und -Workflows, die bisher für die Migration von der selbstgehosteten Version von Laserfiche zu Laserfiche Cloud erforderlich waren. Die Bewertungen werden in Form von übersichtlichen Berichten erstellt, die den Projektbeteiligten zur Verfügung gestellt werden können, um die Migrationsplanung zu beschleunigen und die mit dem Migrationsprozess verbundenen Servicekosten zu senken.

Die General Session bot auch einen Vortrag von Michael Keithley, einem führenden Technologieexperten, der die transformativen Auswirkungen der generativen KI auf den Arbeitsplatz beleuchtete. Schließlich würdigte Laserfiche die Gewinner des Run Smarter Award 2024, die Organisationen auf der ganzen Welt repräsentieren, die Laserfiche nutzen, um ihre Produktivität zu steigern, innovative Prozesse zu entwickeln und außergewöhnliche Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Laserfiche Empower 2024 umfasste mehr als 100 Sessions, Praxisdemos und Workshops mit Fokus auf die digitale Transformation, um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu zu befähigen, Laserfiche für intelligenteres Arbeiten einzusetzen. Außerdem wurden den Besuchern Networking-Gelegenheiten, Benutzergruppen, Gespräche mit dem Laserfiche-Entwicklungsteam und Produktvorschauen geboten.

Um mehr über Laserfiche Empower zu erfahren oder sich für Empower 2025 anzumelden, besuchen Sie empower.laserfiche.com.

Über Laserfiche

Laserfiche ist der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content Management und die Automatisierung von Geschäftsprozessen. Mithilfe von leistungsstarken Workflows, elektronischen Formularen, Dokumentenmanagement- und Analysefunktionen sorgt die Laserfiche®-Plattform für eine schnellere Abwicklung von Geschäftsvorgängen und erlaubt Führungskräften, sich auf das Wachstum des gesamten Unternehmens zu konzentrieren.

Laserfiche war der Vorreiter des papierlosen Büros durch Enterprise Content Management. Heute umfasst der cloud-orientierte Entwicklungsansatz von Laserfiche Innovationen im Bereich des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz, um Organisationen in mehr als 80 Ländern die Transformation zum digitalen Unternehmen zu ermöglichen. Kunden aus allen Branchen darunter Behörden, Bildungseinrichtungen, Finanzdienstleister, Gesundheitseinrichtungen und Fertigungsbetriebe nutzen Laserfiche, um ihre Produktivität zu steigern, ihre Geschäftstätigkeit zu skalieren und ihren Kunden ein vorrangig digitales Erlebnis zu bieten.

Mit seinen Mitarbeitern in Niederlassungen auf der ganzen Welt verfolgt Laserfiche die Vision des Unternehmens, seine Kunden zu befähigen und Menschen dazu zu inspirieren, sich ganz neu vorzustellen, wie Technologie das Leben verändern kann.

