Die Symrise-Aktie kommt seit Jahren nicht so richtig in Schwung. Die heute veröffentlichten Zahlen schicken den Wert sogar mit einem Minus von mehr als drei Prozent ans DAX-Ende. Der Anbieter von Geschmacksstoffen und Aromen aus Nördlingen befindet sich somit weiter in der Seitwärtsphase.Die Nachfrage nach Düften für teure Parfüms sowie nach Zusätzen für Körperpflege- und Haushaltsprodukte sorgte bei Symrise im ersten Quartal für kräftig Rückenwind. Auch das Geschäft mit Zusätzen für Haustiernahrung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...