Unternehmen: Nynomic AG

ISIN: DE000A0MSN11



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 25.04.2024

Kursziel: 48,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato



Auftragsgewinn untermauert voraussichtlich gute Geschäftsentwicklung in H1 - Newsflow dürfte weiterhin positiv ausfallen



Nynomic hat gestern die Akquisition eines Volumen-Auftrags für die Konzerngesellschaft m-u-t GmbH vermeldet. Die Vergabe des Folgeauftrags eines langjährigen Bestandskunden bestätigt die hohe Kundenorientierung und gleichzeitig die hohe Attraktivität des Nynomic-Lösungsportfolios.

Wiederholte Auftragsvergabe in anspruchsvollem Anwendungsgebiet: Der Auftrag für die m-u-t wird auf die Top Line-Entwicklung im Segment Clean Tech in 2024/2025 einzahlen und liegt voraussichtlich im oberen einstelligen Mio. EUR-Bereich. Dabei handelt es sich um eine Folgebestellung, die der Vorstand für 2024 bereits eingeplant hatte. m-u-t arbeitet bereits seit mehreren Jahren mit dem Auftraggeber aus dem Bereich der Energiemesstechnik zusammen und konnte in dieser Zeit laut Management die eingesetzte Technologie stetig verbessern und den Ressourceneinsatz beim Kunden deutlich optimieren. Da es sich um einen Folgeauftrag handelt, verursacht dieser laut Vorstand kaum Entwicklungsleistungen. Wir gehen bei der Profitabilität von einer konzernüblichen Marge aus. Mittelfristig avisiert Nynomic eine EBIT-Marge von 16 bis 19%.



Visibilität für gute Auftragslage zum Jahresstart erhöht: Im FY-Earnings Call hatte der Vorstand zuletzt eine Belebung der Auftragslage in Q1 in Aussicht gestellt. Die Auftragsverkündung dürfte eine Indikation dafür sein, dass sich das Bestellverhalten von Nynomic-Kunden ausgehend von der Talsohle in Q4 (AE: 18,3 Mio. EUR) nicht nur in Q1, sondern insgesamt im 6M-Zeitraum positiv entwickeln dürfte. Der gestern veröffentlichte ifo-Index für die Geschäftserwartungen der deutschen Wirtschaft (April) von 90,5 (März: 86,7; höchster Wert seit 04/23) deutet u.E. ebenfalls darauf hin, wodurch sich für uns die Visibilität auf den von uns abgebildeten Entwicklungspfad in diesem Jahr erhöht.



Kapitalmarkt-Kommunikation intensiviert - positiver Newsflow erwartet: Mit dieser und der jüngst erfolgten Meldung der Produktinnovation im Pharma-Bereich intensiviert das Management die Kapitalmarkt-Kommunikation wie avisiert. Wir begrüßen dies ausdrücklich und sehen darin die Ambitionen des Vorstands bestätigt, den Konzern und die Equity Story Nynomics weiterzuentwickeln, was sich u.E. kurz- und mittelfristig auf die Bewertung auswirken dürfte. Der Newsflow dürfte u.E. in den nächsten Monaten mit Vorlage der Q1/H1-Zahlen und evtl. M&A-Meldungen positiv bleiben. Mit rund 13 Mio. EUR Net Cash verfügt Nynomic unverändert über ausreichend Firepower, welches für Akquisitionen eingesetzt werden soll.

Fazit: Mit dem Auftragsgewinn beweist Nynomic nicht nur seine hohe Innovationsfähigkeit sowie Kundenorientierung. Die Order und die gesamt-wirtschaftliche Aufhellung des Klimas lassen auf eine gute Bestellaktivität von Kunden in der nächsten Zeit schließen. Die guten Wachstumsperspektiven sind in dem EBIT-Multiple von 10,0x (2024e) aus unserer Sicht nicht angemessen reflektiert. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 48,00 EUR.





