DJ PTA-News: medondo holding ag: Die Medondo AG verkündet einen Kooperationsvertrag mit der MULTIDENT Dental GmbH.

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

München (pta/25.04.2024/16:55) - **Corporate News**

Weiterer Vertriebserfolg der medondo holding AG.

Nach der am 12.12.2023 gemeldeten Unterzeichnung eines LOI's, vermeldet nun die medondo holding AG und die MULTIDENT Dental GmbH den Abschluss eines Kooperationsvertrags.

Die MULTIDENT Dental GmbH ist ein führenden Vollsortimenter für Zahnarztpraxen, Zahnkliniken und Dentallabore und ein verlässlicher Partner in der Dentalbranche.

Dieser Kooperationsvertrag ist auf eine langfristige Partnerschaft ausgelegt.

Die MULTIDENT Dental GmbH betreut eine große Anzahl an Kunden in Norddeutschland.

Nach einem erfolgreichen Kick-off mit dem Außendienst wird die MULTIDENT als Vertragshändler die Digitalisierung in den Praxen und insbesondere bei Existenzgründern vorantreiben. Durch den Einsatz des "medondo coordinator" wird die Patientenkommunikation sowie die Praxisorganisation optimiert und schafft so mehr Behandlungszeit für die Patienten.

Erste erfolgreiche Gespräche mit Arztpraxen aus dem Kunden-Netzwerk der MULTIDENT Dental GmbH haben begonnen.

Mit diesem Kooperationsvertrages, sowie weiteren aussichtsreichen Kooperationsoptionen, erwartet die medondo holding AG einen kumulierten Umsatz, der erstmals zu einem positiven **EBIT** in 2024/2025 führen wird.

Die neue Vertriebsstrategie der medondo holding AG wird sich verstärkt auf Kooperationen mit Handelsorganisationen und Multiplikatoren ausrichten. Dies ermöglicht uns, in kürzerer Zeit mehr Praxen mit unserer innovativen Softwarelösung auszustatten. In Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es insgesamt 240.000 Arztpraxen, und wir streben an, innerhalb von 5 Jahren einen Marktanteil von 10% zu erreichen. Das skalierbare Geschäftsmodell der medondo holding AG ermöglicht dieses Wachstum, ohne dass die Kosten proportional steigen.

