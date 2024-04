Hauptversammlung, Quartalszahlen, Führungswechsel - der Donnerstag ist ereignisreich beim weltgrößten Chemiekonzern. Der scheidende CEO Martin Brudermüller hinterlässt seinem Nachfolger eine ganze Reihe von Herausforderungen. Die BASF-Aktie notiert am Nachmittag in der Verlustzone, das Mini-Plus auf Jahressicht wird noch kleiner. Die letzten Ergebnisse, die Brudermüller als CEO von BASF präsentierte, fielen enttäuschend aus. Der Umsatz des DAX-Konzerns ging im Jahresvergleich in den ersten drei ...

