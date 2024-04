Diese Termine werden am heutigen Tag wichtig.Am Freitag, den 26. April, präsentieren zahlreiche Unternehmen ihre Quartalszahlen, darunter SGS, Stratec, Südzucker und Safran, sowie internationale Firmen wie Totalenergies und Chevron Corporation. In Deutschland stehen wichtige Hauptversammlungen an, etwa von Continental AG, Merck KGaA und Bayer. Zudem werden wichtige Konjunkturdaten erwartet, darunter Verbrauchervertrauen aus Großbritannien und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...