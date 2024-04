Baden-Baden (ots) -Der "Tigerenten Club" als Podcast / Ab 27. April 2024 immer samstags in der ARD Audiothek / die erste "Hör-Spiel-Show" für Kinder mit Spiel, Spaß und kniffligen FragenZwei Kinder, ein Thema - und jede Menge spannende Spiele: Im neuen Podcast "Tigerenten Club - Die Hör-Spiel-Show" heißt es: mitmachen, mitraten und mitlachen. Host Johannes Zenglein, der auch die TV-Sendung "Tigerenten Club" moderiert, begrüßt jede Woche zwei Kinder im Studio, die in unterhaltsamen Spielen zu Themen wie Schule, Harry Potter oder Märchen gegeneinander antreten. Ab 27. April erscheint jeden Samstag eine neue Folge in der ARD Audiothek.Abwechslungsreiche Spiele zum Mitraten und MitmachenOb "Mathe oder Pokémon", "Wer kennt mehr?" oder "Geräusche erkennen" - bei den Spielen im "Tigerenten Club"-Podcast können die Hörer:innen mitraten - von zu Hause oder auf der Fahrt in den Urlaub, alleine oder gemeinsam mit Eltern, Geschwistern oder Freunden. In drei abwechslungsreichen Spielrunden haben die beiden Kinder die Möglichkeit, sich einen Vorteil für das Finalquiz zu erspielen. Für Chaos ist wie immer Günter Kastenfrosch zuständig: Er hat eigens für die Show eine künstliche Frosch-Intelligenz programmiert - den Frogbot. Der ist dank Günters tollpatschiger Froschfinger etwas fehlerhaft geraten und fällt besonders mit schrägen Witzen und lustigen Sprüchen auf."Tigerenten Club - Die Hör-Spiel-Show"Der Podcast "Tigerenten Club - Die Hör-Spiel-Show" startet am 27. April. Im Anschluss erscheint jeden Samstag eine neue Folge in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.Fotos über ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/tigerenten-club-podcast (http://swr.li/radiofeature-unser-grundgesetz)Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt NewsletterPressekontakt: Felix Oser, Tel. 07221 929 22986, felix.oser@SWR.deOriginal-Content von: ARD Audiothek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153004/5766096