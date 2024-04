Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) -Der führende Multi-Asset-Broker Vantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?cxd=51395_661629&affid&gclid=%5bgclid%5d&utm_source=tmbtpr01&utm_medium=prelease&utm_campaign=awareness&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtpr01_prelease_awareness_text_podcast_gy2) (oder Vantage) ist stolz darauf, den Podcast The Vantage Markets (https://open.spotify.com/show/0t7tiJNm6n5Eoh6F1k9hjF?si=865e358c2b804a92) einzuführen. Es handelt sich um die jüngste Erweiterung der Vantage Academy (https://www.vantagemarkets.com/academy/?cxd=51395_678106&affid=&gclid=%5Bgclid%5D&utm_source=tmbtpr01&utm_medium=prelease&utm_campaign=awareness&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtpr01_prelease_awareness_text_podcast_gy2), die Trader vom Anfänger- bis zum Expertenniveau unterstützen soll.Dieser ab sofort auf Spotify verfügbare Podcast wird von Jamie Dutta, Global Market Analyst bei Vantage Markets, moderiert und bietet monatlich aktualisierte 10-15-minütige Episoden.Die Zuhörer können sich darauf freuen, dass Dutta eine breite Palette relevanter Themen untersucht, darunter die Kreislaufwirtschaft, die Rolle der KI bei der Gestaltung der Zukunft, die Santa-Rallye, sichere Anlagen und mehr. Jede Folge zielt darauf ab, Trader mit wertvollem Wissen und umsetzbaren Erkenntnissen auszustatten, auf die sie ihre Trading-Bemühungen aufbauen können. Tradern wird empfohlen, den Podcast "The Vantage Markets" zu abonnieren, um mit exklusiven Einblicke und Expertenanalysen auf dem Laufenden zu bleiben."Für Trader, die sich auf den dynamischen Finanzmärkten bewegen, ist der Zugang zu zeitnahen und aufschlussreichen Ressourcen von entscheidender Bedeutung", erklärt Geraldine Goh, Marketingleiterin bei Vantage Markets. "Mit dem Podcast "'The Vantage Markets" haben wir uns bemüht, komplexe Themen zugänglich zu machen und Tradern mit klaren und präzisen Erklärungen zu helfen, die Feinheiten des Handels zu verstehen."Der Podcast The Vantage Markets ist die jüngste Erweiterung der Vantage Academy, dem wichtigsten Ressourcenzentrum von Vantage, das immer wieder neue Bildungsartikel, Marktaktualisierungen und -analysen, Terminologien, Webinare, E-Books und Trading-Kurse für Anfänger anbietet.Folgen Sie hier (https://open.spotify.com/show/0t7tiJNm6n5Eoh6F1k9hjF?si=865e358c2b804a92) dem Podcast "The Vantage Markets" auf Spotify und erkunden Sie die gesamte Palette der bei der Vantage Academy verfügbaren Bildungsressourcen hier (https://www.vantagemarkets.com/academy/?cxd=51395_678106&affid=&gclid=%5Bgclid%5D&utm_source=tmbtpr01&utm_medium=prelease&utm_campaign=awareness&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtpr01_prelease_awareness_text_podcast_gy2).Informationen zu VantageVantage (https://www.vantagemarkets.com/?cxd=51395_661629&affid&gclid=%5bgclid%5d&utm_source=tmbtpr01&utm_medium=prelease&utm_campaign=awareness&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtpr01_prelease_awareness_text_podcast_gy2) ist ein Multi-Asset-Broker, der seinen Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, einschließlich Devisen, Rohstoffen, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.Mit über 13 Jahren Markterfahrung beschränkt Vantage sich nicht nur auf die Rolle des Brokers, sondern bietet darüber hinaus ein vertrauenswürdiges Trading-Ökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App (https://vfxapp.onelink.me/UxDH/pr4pt07f) und eine benutzerfreundliche Handelsplattform, die es den Kunden ermöglicht, Handelschancen zu nutzen. Laden Sie die Vantage-App im App Store oder bei Google Play herunter.trade smarter @vantagehttps://www.vantagemarkets.com/Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vantage-markets-lanciert-den-podcast-the-vantage-markets-auf-spotify--eine-brandneue-moglichkeit-sich-unterwegs-uber-den-handel-zu-informieren-302127723.htmlPressekontakt:Gwyneth Yeo,Gwyneth.Yeo@vantagemarkets.comOriginal-Content von: Vantage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089257/100918787