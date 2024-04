NEW YORK (dpa-AFX) - Kurz nach dem Rekordhoch haben Aktien von Caterpillar am Donnerstag nach enttäuschenden Aussagen zum weiteren Geschäft einen herben Dämpfer bekommen. Der Kurs sackte als zweitgrößter Verlierer im Dow Jones Industrial um 6,4 Prozent auf gut 340 US-Dollar ab. Eine erneute Annäherung an die erst kürzlich erreichte Bestmarke von 382 Dollar gelang also nicht. Mit dem Kursrutsch könnten die Caterpillar-Aktien den größten Tagesverlust seit 2020 verbuchen.

Als bedeutendste Belastung galt der Ausblick des Baumaschinen- und Nutzfahrzeugherstellers. Demnach dürfte die derzeitige Umsatzschwäche auch im zweiten Quartal anhalten. Der Erlös war schon im ersten Jahresviertel von einer niedrigeren Nachfrage ausgebremst worden, und dies stärker als am Markt erwartet worden war. Dass die Gewinnentwicklung etwas besser aussah, half dem Kurs nicht. Dies galt auch für die Aussage des JPMorgan-Analysten Tami Zakaria, dass die Marge beeindruckend ausgefallen sei.

Caterpillar und der größte Dow-Verlierer IBM konterkarierten am Donnerstag gemeinsam mit dem Social-Media-Konzern Meta die jüngste Erholung an den US-Börsen. Gerade Caterpillar wird bei Anlegern gerne als früher Indikator für die Weltkonjunktur angesehen./tih/jkr/he