Die Investmentbank Goldman Sachs hat sich in Form des taktischen Aktien-Spezialisten Scott Rubner zum Markt geäußert und eine eindeutige Prognose zum weiteren Verlauf abgegeben. Kommt jetzt der große Abverkauf oder der Start der nächsten Rallye an den Börsen? Die Märkte waren in den vergangenen Wochen in einer Korrektur mit steigender Volatilität begriffen, doch seit einigen Tagen geht es an der Börse überraschend wieder nach oben. Viele Anleger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...