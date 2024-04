BERLIN (dpa-AFX) - Wirtschaftsminister Robert Habeck und Umweltministerin Steffi Lemke (beide Grüne) kommen vor dem Hintergrund von Vorwürfen zum Atomausstieg am Freitag zu Sondersitzungen von Bundestagsausschüssen. Das sagten Sprecher der beiden Ministerien am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Am Morgen kommen in Berlin die Ausschüsse für Klimaschutz und Energie sowie für Umwelt auf Antrag der Union zusammen.

Beide Ministerien hatten einen Bericht des Magazins "Cicero" zurückgewiesen, wonach im Frühjahr 2022 kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine interne Bedenken gegen den Sinn eines damals noch für das Jahresende 2022 geplanten Atomausstiegs unterdrückt worden seien. Der Angriffskrieg hatte eine Energiekrise ausgelöst./hoe/DP/he